Подаден е сигнал за нередности в кампанията за Коцев

Фондация „Манол Пейков и приятели“ отхвърли категорично обвинения за нередности, свързани с дарителската кампания, проведена в подкрепа на паричната гаранция на кмета на Варна Благомир Коцев. Повод за позицията е подаден сигнал от Биляна Якова – бивша служителка в общинската администрация и свидетел по делото срещу Коцев – която е сезирала редица контролни институции, сред които прокуратурата и ДАНС.
Две кампании събраха парите за гаранцията на Благомир Коцев
Благомир Коцев излезе на свобода, връща се на работа още в понеделник
Сигнал с три основни обвинения
Според изнесената информация, в сигнала се твърди за:
- възможно „пране на пари“, тъй като според Якова повече от половината дарения били „анонимни“;
- нарушения на закона и устава на фондацията, поради използването ѝ за събиране на средства за гаранция;
- евентуална злоупотреба с дарителски средства, въпреки публично обявената цел на кампанията.
Позицията на фондацията
От фондацията определят сигналите като неоснователни и посочват, че:
- няма нито едно анонимно дарение сред общо 2 267 постъпили в рамките на кампанията. Организацията заявява готовност да предостави на институциите пълна разпечатка с имената на всички дарители.
- дейността е напълно съобразена с мисията на фондацията, чиято цел е „развитие и утвърждаване на гражданското общество, гражданско участие и добро управление“. Според позицията, подкрепата за „непомерната“, по техни думи, парична гаранция на длъжностно лице в активен мандат попада в тези рамки.
- обвинението за „злоупотреба с дарителски средства“ е определено като безпочвено, тъй като кампанията е била изцяло публична, с ясно описана цел.
Възможни правни действия
В изявлението се напомня, че подаващият неверни твърдения сигнал може да носи наказателна отговорност по чл. 286 от Наказателния кодекс за набедяване, което се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
От фондацията подчертават, че най-важният показател за прозрачността на кампанията остава доверието на хилядите дарители, подкрепили инициативата в рамките на четири часа.
Снимка: ФБ профил на Манол Пейков
2 коментари
Бедняка милионер
За корумпирания кмет – мултимилионер събраха 200 000 за няколко часа, а за болните деца събираме капачки и пускаме SMS-и.