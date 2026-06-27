Почина общественият деец и автор на „Помня Пловдив“ Юлий Славов

Пловдив загуби един от своите най-отдадени изследователи на градската история и общественик – Юлий Славов. Той е починал дни преди да навърши 87 години, съобщиха негови близки.

Юлий Славов е роден на 1 юли 1939 г. в Пловдив в семейство на потомствени пловдивчани. По професия е машинен инженер, а общественият му път преминава през активна политическа и обществена дейност. Бил е народен представител от Обединените демократични сили (ОДС) в 38-ото Народно събрание, както и председател на районния съвет на район „Централен“ в Пловдив.

Животът му е белязан от драматични обрати. Като дете посещава баща си в Софийския централен затвор, след като той е осъден от Народния съд. Заради произхода си не е допуснат до висше образование веднага след завършване на гимназията и започва работа като общ работник в „Елпром“ – Пловдив. По-късно успява да завърши Машинно-електротехническия институт и изгражда успешна инженерна кариера.

През 1999 г. Славов е сред първите българи, поканени да участват в Националната молитвена закуска във Вашингтон, където присъства заедно с президента на САЩ Бил Клинтън.

В последните години той се посвещава на съхраняването на паметта за родния си град. Автор е на книгите „Помня Пловдив“, в които събира ценни спомени, истории и разкази за личности, оставили следа в историята и духа на града. Изданията се превърнаха в ценен документ за миналото на Пловдив и бяха високо оценени от читатели и краеведи.

Поклонението пред Юлий Славов ще се състои на 28 юни от 12:00 часа в църквата на Централните гробища в Пловдив.

Поклон пред светлата му памет.