АктуалноБългарияЖивотНовини

Почина Любен Дилов-син

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:49ч, вторник, 2 юни, 2026
1 421 Преди по-малко от минута

Писателят и депутат от ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син е починал.

Това е станало в Правителствена болница, където Дилов бе преместен преди две седмици, след като получи тежък инфаркт в Италия, съобщава dnes.bg. Заради инфаркта, който го порази изненадващо, докато беше в Италия, Дилов-син не успя да се закълне като народен представител в 52-ото Народно събрание.

Сърдечният инцидент се случил в Рим по време на екскурзия с децата му, на която заминали веднага след изборите на 19 април. Дилов бе втори в листата на ГЕРБ в Бургас, откъдето влиза и в предишните няколко мандата.

Снимка: Facebook

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:49ч, вторник, 2 юни, 2026
1 421 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина