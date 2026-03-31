Почина легендарния вратар и бивш президент на БФС Борислав Михайлов. Той е издъхнал тази сутрин в столицата София. Дълго време Михайлов бе в тежко състояние след прекаран инсулт в края на миналата година. Отиде си на 63 години.

В общо 102 мача на вратата на България, Михайлов е бил с капитанската лента 60 пъти, което е рекорд и до днес. Дебютира срещу Куба на 4 май 1983-а, а за последно облича екипа на родината на в контрола с Алжир на 5 юни 1998-а. Михайлов бе дългогодишен капитан на България. Участник на две световни първенства (Мексико 1986 и САЩ 1994).