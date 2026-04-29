Пловдив сред малкото области с увеличение на населението

Населението на България намалява с 14 хил. за година

България продължава да губи население, сочат най-новите данни на Националния статистически институт. Към края на 2025 г. в страната живеят 6 423 207 души – с 14 153 по-малко спрямо предходната година, или спад от 0,22%.

Жените остават повече от мъжете – 51,9% срещу 48,1%, като на 1000 мъже се падат 1080 жени. Тенденцията е особено отчетлива при по-възрастните възрастови групи.

Пловдив сред областите с положителен прираст

На фона на общия демографски спад, Пловдивска област се нарежда сред малкото с увеличение на населението. Към края на 2025 г. в региона живеят 638 290 души, което е ръст от 0,4%.

Подобна положителна динамика се наблюдава още в София (столица), Варна, Бургас и Кърджали. В повечето останали области населението намалява, като най-сериозен спад се отчита във Видин, Монтана и Смолян.

България застарява

Данните показват задълбочаващ се процес на застаряване. Хората на възраст 65+ вече са 1 557 851, или 24,3% от населението. В същото време децата до 15 години са едва 13,9%.

Средната възраст в страната достига 45,4 години, като в селата тя е значително по-висока – 47,7 години, срещу 44,6 години в градовете.

Градовете концентрират населението

Почти три четвърти от българите живеят в градовете – 73,9%, или близо 4,75 млн. души. В селата населението продължава да намалява и вече е около 1,67 млн.

Шестте най-големи града в страната концентрират над една трета от населението.

Парадокс с избирателите

Любопитен детайл е разминаването между официалните демографски данни и броя на избирателите. Според ЦИК и ГРАО на последните парламентарни избори през април право на глас са имали 6 575 151 души – повече от общия брой на населението, отчетен от НСИ.