Пловдив сред малкото области с увеличение на населението

Населението на България намалява с 14 хил. за година
България продължава да губи население, сочат най-новите данни на Националния статистически институт. Към края на 2025 г. в страната живеят 6 423 207 души – с 14 153 по-малко спрямо предходната година, или спад от 0,22%.
Жените остават повече от мъжете – 51,9% срещу 48,1%, като на 1000 мъже се падат 1080 жени. Тенденцията е особено отчетлива при по-възрастните възрастови групи.
Пловдив сред областите с положителен прираст
На фона на общия демографски спад, Пловдивска област се нарежда сред малкото с увеличение на населението. Към края на 2025 г. в региона живеят 638 290 души, което е ръст от 0,4%.
Подобна положителна динамика се наблюдава още в София (столица), Варна, Бургас и Кърджали. В повечето останали области населението намалява, като най-сериозен спад се отчита във Видин, Монтана и Смолян.
България застарява
Данните показват задълбочаващ се процес на застаряване. Хората на възраст 65+ вече са 1 557 851, или 24,3% от населението. В същото време децата до 15 години са едва 13,9%.
Средната възраст в страната достига 45,4 години, като в селата тя е значително по-висока – 47,7 години, срещу 44,6 години в градовете.
Градовете концентрират населението
Почти три четвърти от българите живеят в градовете – 73,9%, или близо 4,75 млн. души. В селата населението продължава да намалява и вече е около 1,67 млн.
Шестте най-големи града в страната концентрират над една трета от населението.
Парадокс с избирателите
Любопитен детайл е разминаването между официалните демографски данни и броя на избирателите. Според ЦИК и ГРАО на последните парламентарни избори през април право на глас са имали 6 575 151 души – повече от общия брой на населението, отчетен от НСИ.
Един коментар
Пловдив се задръства, центърът не може да поеме увеличаващото се население с колите му, улици и булеварди са си както през соца, когато хората бяха наполовина, а коли почти нямаше. В същото време цели райони от страната умират и се обезлюдяват. На държавниците не им дреме.