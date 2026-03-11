Пенсионерите с по-ниски доходи ще получат допълнителни средства за Великден, след като парламентът одобри изплащането на празнични добавки. Мярката ще обхване над 1,6 милиона възрастни хора в страната.

По 50 евро ще получат пенсионерите, чийто доход от пенсия или сборът от всички получавани пенсии е до 390,63 евро – колкото е определената линия на бедност за 2026 година.

Хората от третата възраст с доходи от пенсии между 390,64 и 620,20 евро, което съответства на размера на минималната работна заплата за тази година, ще получат добавка от 20 евро.

Средствата ще бъдат изплатени заедно с априлските пенсии, за да подпомогнат домакинствата около великденските празници.

За реализирането на мярката държавата е осигурила близо 57,8 милиона евро, които ще бъдат преведени към бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са предназначени да подкрепят най-уязвимите пенсионери в страната.