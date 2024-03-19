Отбелязваме Международния ден на социалната работа

Международният ден на социалната работа се отбелязва всеки трети вторник от месец март и е професионален празник за работещите в социалната сфера. Днес е денят, в който отдаваме своята признателност към всички тях, служителите на социалната система, които въпреки трудностите на днешното време полагат ежедневни усилия в грижите и подкрепата си към съгражданите ни.

Този ден служи като своевременно напомняне за преобразяващата роля, която социалните работници имат в стимулирането на положителна промяна и насърчаването на обществото за неговото устойчиво развитие.

Тазгодишната тема на празника е „Споделено бъдеще за преобразяваща промяна“. Изборът ѝ е вдъхновен от актуалните проблеми в световен мащаб, чието преодоляване изисква подчертаване на необходимостта социалните работници да предприемат иновативни подходи, ръководени от интересите на обществото.

Ръководството на Агенцията за социално подпомагане поздравява всички, които работят в сферата.

„На този празничен ден ви благодарим за упорития труд, за постоянството и усърдието, които проявявате в изпълнение на своето призвание да бъдете социално отговорни хора и истински професионалисти“, се казва в съобщение, публикувано на сайта на ведомството. Да си пожелаем здраве, кураж, неизменна вяра и стремеж към доброто в името на нуждаещите се от подкрепа хора в нужда„, пише още в поздравителния адрес на Агенцията.

Днес от АСП организират за пръв път награждаване на заслужилите на специална церемония „Социален работник на годината 2023“.

В Пловдив той ще бъде отбелязан с тържество в сградата на Регионалния исторически музей от 18 часа.