Опозицията настоява за изслушване на премиера и службите след новите атаки в Черно море

За изслушване на премиера и ръководителите на спецслужбите на извънредно заседание на парламента и по-твърда позиция на българското правителство призоваха от опозицията след новите атаки с дронове срещу кораби в Черно море. Управляващите казаха, че следват изцяло протокола на НАТО и не пренебрегват въпроса, пише БТА.

Тази сутрин министър-председателят Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу два кораба в Черно море – единият е ударен с три въздушни дрона на 18 морски мили източно от Бяла, а другият – на 17 мили източно от Крапец, потънал е и има един спасен член на екипажа. Премиерът свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

„Прогресивна България“

Следваме изцяло протокола на НАТО, каза председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ (ПБ) Петър Витанов след новата атака с дронове срещу кораби в Черно море. Днес ще има разговор между премиера Румен Радев и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да се набележат мерките, които трябва да бъдат предприети, посочи Витанов.

„Българските институции сами по себе си не могат да решат този въпрос. Трябва общоевропейски отговор и общоевропейска инициатива“, каза Витанов. Докато тази война продължава, и 99 дрона да спрем, стотният ще удари, коментира депутатът. Витанов подчерта, че България е повдигнала въпроса за сигурността на Черно море на общоевропейско равнище. Не сме ние тези, които са пренебрегвали въпроса, каза той.

След първия случай посочихме, че логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега мисля, че това се потвърждава, отбеляза депутатът от ПБ. Той припомни, че премиерът е заявил, че ще привика посланика на Руската федерация у нас.

ГЕРБ-СДС

По повод атаките в Черно море ще искаме извънредно заседание на Народното събрание, в което да има и закрита част и на което да чуем аргументите на правителството и какво знаят службите, каза народният представител от ГЕРБ-СДС Даниел Митов на брифинг в Народното събрание. Митов добави, че ще събират подписи за извънредното заседание. Виждаме, че мекушавата позиция или по-скоро липсата на такава не се отплаща с нищо, коментира Георг Георгиев.

В позиция до медиите от СДС повторно и категорично осъдиха агресивната политика на Русия в Черно море и пиратските удари по мирни търговски кораби. От партията призоваха българското правителство да вземе всички необходими мерки в рамките на НАТО. Русия не възприема добронамереното поведение на българското правителство към нея като проява на добронамереност, а го счита за слабост, отбелязаха от СДС.

ДПС

Беззъбата позиция на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) миналата седмица доведе до това – България нищо не каза и отново се случи, коментира пред журналисти председателят на ДПС Делян Пеевски относно новите атаки срещу кораби в Черно море.

„Колкото и да тичкат днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма Министерски съвет, няма президент“, добави Пеевски.

„Демократична България“

Политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не впечатли Путин, заявиха в позиция от „Демократична България“ (ДБ) и посочиха пет стъпки, които според тях трябва да бъдат предприети. Сред тях са да бъде привикан посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова в Министерството на външните работи и да ѝ бъде връчена нота, както и България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки. На трето място от ДБ искат България да инициира спешни консултации в НАТО, както и спешно премиерът и шефовете на службите да бъдат изслушани в парламента днес.

В последните часове има потопени още кораби и вече никой няма съмнение, че става въпрос за руска атака, а това, че имаме държавници, които не смеят да споменат в едно изречение думите „агресор“ и „Русия“ е огромен проблем за страната ни, каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев на брифинг на ДБ в парламента. Страната ни се намира в криза на сигурността, а при такава криза настояваме за институционална решителност, заяви заместник-председателят на ДСБ Йордан Иванов.

„Продължаваме промяната“

След двете атаки е ясно, че нормално корабоплаване в Черно море няма да има и това носи редица последици за вноса и износа на стоки, каза председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и поиска подсигуряване на българския бизнес, на доставките на петрол и започване на разговори с Гърция и Турция за алтернативни маршрути.

Василев коментира, че не вижда какво ще донесе на българската държава разговор с руския посланик у нас Елеонора Митрофанова. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като такава. Това че правителството на Радев се преструваше, че това не е факт, му беше напомнено по най-грубия възможен начин, коментира Василев. По думите му в момента няма твърда политика, което прави агресора по-агресивен и прави страната – плячка.

„Възраждане“

Не би трябвало да се изненадва никой, че войната вече е в двора ни, каза депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев, който е и заместник-председател на парламента. България не от днес и не и от миналата седмица, когато бяха атакувани другите два кораба, е участник във войната, каза още Ганев. Според него веднага трябва да спрат доставките на оръжия и България да денонсира подписания от служебния министър Андрей Гюров договор с Украйна.

Каква е атаката – предстои да докажат и да установят властите. Всичко друго са предположения, отговори Цончо Ганев на въпрос откъде е новата атака с дронове.