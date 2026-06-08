Правителството не оказва натиск върху веригите, заяви вицепремиерът

Очакваме от веригите устойчиво поведение и пазарни мерки, които да са насочени към овладяване на цените на стоките от първа необходимост. Очаквам намаление от 15 до 30%. Тук трябва да се акцентира, че това е на доброволни начала. Ние, като правителство, под никаква форма не сме упражнявали нормативен или друг вид натиск. Тоест всяка верига е свободна да откаже, ако смята, че не може да се включи в такава инициатива. Това заяви в предаването „Здравей, България” вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Днес в Министерския съвет бяха представени допълнителни мерки срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти. Управляващите бяха поканили на разговор представители на водещите търговски вериги.

Александър Пулев заяви, че фокусът на правителството е върху цените от първа необходимост. „Всяка една от веригите, съобразно собствената си визия и стратегия, ще сподели какво ще бъде нейното социално отговорно поведение”, каза Пулев. „Аз имам надеждата, че те ще бъдат достатъчно агресивни в своите послания, тъй като към момента са изправени пред редица оперативни, съдебни и репутационни рискове”, заяви още вицепремиерът.

Освен това допълни, че конкурентните цени подлежат на проверки, защото правителството има обосновани съмнения, че не се спазват нормалните търговски практики в България при стоките от първа необходимост. „Направили сме много обстоен сравнителен анализ. Беше изнесена информация от различни сдружения, синдикати, работодателски и други браншови организации, които показваха шокиращи надценки при храните от първа необходимост. При една пазарна норма на възвръщаемост за определени продуктови групи от 20 до 30%, потребителите в България плащаме до 130% надценка”, подчерта вицепремиерът.

Той увери, че кабинетът ще приложи различни методики и оценъчни подходи, за да определи диапазон за справедлива цена. По думите му методиката ще е прозрачна и на базата на редица международни принципи. „Ние не сме във война с търговските вериги. Ние сме във война с нелоялните търговски практики”, каза Пулев.

По-дългосрочната визия на правителството е изграждането на силно земеделие и равнопоставеност между българските и вносните стоки.

За свиването на разходите за персонал

„Състоянието на фиска е катастрофално. Имаме хронични дефицити, които са трупани през годините. Трябва да бъде взето болезнено решение и да вървим към административни мерки. Това са болезнени реформи, но вече са в ход. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията прави необходимите стъпки за намаляване на разходите. При нас няма недостатъчно незаети бройки. Ще трябва да се премине и към съкращаване на хора”, каза Пулев.

Мерките срещу сивата икономика

Конкретни мерки срещу сивата икономика ще бъдат обявени от Министерството на финансите, когато се обсъжда новият бюджет, каза вицепремиерът. Той увери, че няма да има отмяна на плоския данък.

Нарушенията, открити в дружествата под шапката на Министерството на икономиката

„Говорим за палитра от нарушения, лоши практики, за 100% авансови плащания по договори, по които няма извършен и 1% от работата”, каза Пулев.

„Успях с първия си подпис да огранича и спра основни плащания по поръчки по различни търговски договори. Спряхме индексации по авансови плащания”, каза вицепремиерът.

„Има конкретен пример, за който ще бъде изнесена допълнителна информация. Става дума за „Монтажи“, дружество, което е част от структурата на ДКК и има известна печална слава. Но аз ви гарантирам, че ще има максимална публичност на тези процеси. Ще има последствия за всички страни, които са нарушавали закона„, допълни Пулев.

„Получих информация за актуалното състояние на дружествата. За жалост протегнатата ръка беше отхвърлена от голяма част от съветите на директорите. По-голямата част от тях решиха да представят анализи за актуалното състояние, които не са обективни и противоречат на информацията, която сме получили от различните контрагенти и заинтересовани страни. Голяма част от дружествата буквално са на ръба на ликвидна криза. Не могат да изплащат заплати, а в същото време се купуват нови автомобили и се подписват договори с двама или трима обичайно заподозрени контрагенти. Източват се средства от тези дружества в размери, които са обезпокоителни“, каза Александър Пулев.

Той защити назначаването на бившия енергиен министър Росен Христов в борда на Държавната консолидационна компания.

Пулев увери, че договорът с „Боташ” ще бъде предоговорен.

Икономическата зона „Доброславци” е събирателен образ на всички политики, които ще бъдат заложени като сърце и ядро на нашата управленска програма, допълни вицепремиерът.

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снимка на корицата: Parliament.bg