Няма точна информация колко са българите в Ивицата Газа

Заради конфликта в Близкия изток и войната в Украйна премиерът Николай Денков свиква днес следобед Съвета по сигурността към Министерския съвет, припомня БНР. Премиерът повтори, че ако се налага, ще има още евакуационни полети от Израел с правителствения самолет, но страната ни не може сама да организира хуманитарен коридор за извеждането на наши сънародници от ивицата Газа.

Темата ще бъде обсъдена тази вечер и на Европейския съвет, който ще се проведе в онлайн формат.

В коментар пред медиите премиерът Денков каза, че страната ни няма точна информация колко са нашите сънародници в Ивицата Газа.

„Част от гражданите, които са в Ивицата Газа, няма връзка с тях, така че няма как в момента да се предприеме акция по тяхното извеждане. Ясно е, че в момента там няма стабилна комуникация. Първо, да се успокои и да се види как могат тези хора да излязат. Този хуманитарен коридор, няма как България да го организира. Това ще бъде част от общото усилие за хуманитарни коридори на всички чужденци, първо, а след това – и на всички жители, които са там. Днес вечерта отново ще има Европейски съвет онлайн, при който ще се обсъждат тези теми“.

Няма непосредствена опасност от миграционен поток към България в следващите дни, каза още премиерът. Той обаче е притеснен от вероятността конфликтът да ескалира:

„За щастие, през последните два дни виждаме известно успокояване, известно балансиране на изказванията на различните участници. Ясно е, че „Хамас“ трябва да бъде изкоренена, тъй като тя носи терористичния заряд в себе си, но в същото време трябва да е ясно, че ние имаме мирни жители и трябва да се търси тяхното представителство, тяхната защита, за да може да се създаде устойчив мир. Това е в момента борбата – как да изчезне „Хамас“, за да може да се успокоят страстите и да се потърси устойчиво решение. Много е важно на жестокостите на варварството да не се отговори със същото, защото след това става неуправляемо“.