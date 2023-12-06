Нов заместник-кмет поема образованието в община „Родопи“

Рени Караилиева ресорите „Образование, здравеопазване, младежки дейности и спорт“. Коя е тя?

Община „Родопи” има нов заместник-кмет. От днес Рени Караилиева поема ресорите „Образование, здравеопазване, младежки дейности и спорт“. Тя бе представена от кмета Павел Михайлов пред кметовете на населени места и колегите в общинска администрация.

„С новия заместник-кмет Рени Караилиева смятам, че ще работим в екип, конструктивно, за успешното развитие на общината, за да осигурим по-добра среда и условия за хората“, каза кметът Павел Михайлов.

Коя е Рени Караилиева?

Тя е идва от частния сектор. Инженер по образование. С дългогодишен управленски и производствен опит в сферата на екологията, здравеопазване и здравословни условия на труд.

„Поемам един ресор, който е много отговорен за управление, но с опита, който имам смятам, че ще бъда полезна в община „Родопи”. С работата си ще продължа започнатата промяна, защото сме задължени да изпълним обещаното“, каза новият заместник-кмет и пожелава сили и успех в

съвместната работа.