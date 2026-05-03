Номинират Румен Радев за премиер

От „Прогресивна България“ потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова

От „Прогресивна България“ потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова, съобщава fakti.bg, цитирайки Нова телевизия.

Сроковете, които са си поставили, за да действат оттук нататък, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те са следните: в четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови са с министерския състав. А до края на седмицата да имаме редовно правителство, като в петък да бъде клетвата и предаването на властта.

След това следва същинската работа – законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка ще бъде бюджетът за 2026 година. От „Прогресивна България” съобщиха, че са почти готови с план-сметката, но изцяло стъпват на бюджета за 2025 г., който беше изготвен от коалицията ГЕРБ–БСП, ИТН и с подкрепата на ДПС.

„Сроковете са ясни. През тази седмица се стремим да съставим правителството. Веднага оттам нататък се заемаме с бюджета, който е спешен. И със законите по съдебната реформа, които трябва да бъдат достатъчно премислени, но част от тях могат да тръгнат веднага. Никой досега толкова бързо не е правил правителство и в тези срокове, в които ще го направим ние”, заяви Антон Кутев.

Той не каза дали ще има хора от служебната власт, които ще попаднат като министри или заместник-министри в новия кабинет. „В крайна сметка ще реши Радев и човекът, който спечели изборите и ще бъде министър-председател. Така че това решение в голяма степен ще е негово. Аз по-скоро смятам, че няма да има, но това е решение на Радев”, каза Кутев.

„Трябва да се вземат успешни мерки, свързани с цените, инфлацията и ефекта от войната в Иран. Трябва да се вземат разумни мерки и ние ще предложим такива. Икономическите екипи вече се събират. На второ място ще изразим нашата позиция, че концентрацията на власт не трябва да води до отклоняване на текущия модел към нови кръгове, а трябва да бъде спазен мандатът, който е даден от българските избиратели — а именно за демонтиране на модела”, каза Божидар Божанов от ДБ.

„Ние ще подкрепяме политики, не една или друга партия. Това е правилният подход. Това, което е много важно за бюджета, е, че трябва спешно да се предложи пакет от мерки. Това трябва да бъде голям пакет за подкрепа на бизнеса и на хората във връзка с повишените цени на горивата и торовете, което след това неминуемо води до висока инфлация“, каза Николай Денков от „Продължаваме промяната”.