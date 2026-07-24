Народното събрание прие окончателно Бюджет 2026

Народното събрание окончателно одобри държавния бюджет за 2026 година. Финансовата рамка предвижда едновременно увеличение на редица социални плащания и заплати, промени в част от данъчните и осигурителните правила, както и мерки за ограничаване на публичните разходи и повишаване на приходите в бюджета.

Сред заложените социални мерки са увеличение на пенсиите със 7,8%, ръст на възнагражденията в бюджетния сектор с 5%, повишаване на минималната работна заплата с 12,6%, както и разширяване на обхвата на семействата, които могат да получават детски надбавки. Предвидени са и средства за разширяване на услугата „личен асистент“, както и около 1,1 млрд. евро за общински проекти.

Бюджетът включва и редица мерки за ограничаване на разходите. От 1 септември администрацията трябва да намали разходите си с 10%, като мярката няма да засегне общините, училищата с делегирани бюджети, лечебните заведения, както и секторите „Отбрана“ и „Сигурност“. Предвижда се също отпадане на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати за ръководители на държавни органи и поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители.

За увеличаване на приходите се предвиждат по-висок максимален осигурителен доход, промени в минималните осигурителни прагове за част от професиите и икономическите дейности, както и 30-процентно увеличение на цената на годишната винетка от 1 август. Включени са още нови такси за хазартния сектор и промени, насочени към по-строг контрол върху нелегалните онлайн оператори.

В бюджета са заложени и средства за ремонта на паметника на връх Шипка, както и мерки за ограничаване на сивата икономика чрез засилен фискален контрол, дигитално проследяване на доставките на горива и по-ефективен контрол върху електронната търговия.

Според приетите разчети бюджетният дефицит за 2026 г. е планиран на 5,7%, като управляващото мнозинство отчита, че той е по-нисък спрямо първоначалните разчети след направените промени между първо и второ четене.