В рамките на инициативата „Ден на спорта в училище 2026“ ще бъде връчен националният приз „Най-активен учител“, който цели да отличи учители и училищни екипи с активна и устойчивa роля в насърчаването на спорта и активния начин на живот сред децата и младежите в България.

Призът се въвежда от BG Бъди активен като нов елемент в националната инициатива и е насочен към преподаватели, които не само организират спортни дейности в рамките на Деня на спорта в училище, но и активно ангажират ученици, родители и колеги, работят в партньорство със спортни клубове и допринасят за изграждането на активна училищна общност.

Денят на спорта в училище е национална инициатива, която през 2025 г. обхвана 835 учебни заведения в страната, с участието на над 220 000 деца, ученици, родители и учители, както и 1 900 спортни клуба, провели открити тренировки и демонстрации в училищата. През 2026 г. инициативата надгражда постигнатото, като поставя още по-силен акцент върху ролята на учителите като двигател на промяната и пример за активен начин на живот.„С призa „Най-активен учител“ искаме да дадем видимост и признание на онези преподаватели, които с личен пример и отдаденост превръщат спорта в естествена част от училищния живот. Това не е просто награда, а знак за уважение към труда, който често остава невидим, но има дългосрочно въздействие върху децата“, споделят организаторите от БГ Бъди активен.

Номинации:

Категория „Най-активен учител“ https://forms.gle/A2gjEAmeTZshjwEb8

Категория „Най-активен училищен екип“ https://forms.gle/ZAZvhTvE4diSQm6h7

Номинации за приза могат да бъдат подавани от училищни ръководства, колеги или чрез самономинация, чрез кратък онлайн формуляр. Отличията ще бъдат връчени по време на националната конференция „Активни учители – активни училища“, която ще се проведе през месец май 2026 г. Номинации могат да бъдат подавани до 16 март в сайта на БГ Бъди активен.

Инициативата се реализира с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и в партньорство с национални и международни организации, работещи в областта на спорта, образованието и активния начин на живот.