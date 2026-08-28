МВР и прокуратурата затягат мерките срещу отровните примамки след смъртта на осем лешояда

МВР и компетентните институции обсъждат промени в законодателството и по-добра координация заради незаконното използване на отровни примамки в природата. Повод за това е последният случай в Национален парк „Централен Балкан“, при който загинаха осем защитени птици.

На работна среща са обсъдени промени в наказателноправната уредба, които по-ясно да обхванат поставянето и използването на отровни примамки. Предвижда се и по-голяма специализация при разследването на престъпления срещу природата, както и целево обучение на прокурори, полицаи и експерти.

Институциите обсъждат още по-бърз обмен на информация, създаване на междуинституционен механизъм за противодействие на престъпленията срещу околната среда и засилване на превенцията на местно ниво.

Особен акцент е поставен върху конфликтите между хората и хищниците, при които използването на отрова като средство за решаване на проблема може да доведе до непредвидими последици.

Отровата не избира жертвата си

Случаят под връх Ботев показа именно това. На 18 август в района на парков участък „Калофер“, близо до маршрута от Паниците към връх Ботев, първоначално бяха открити четири мъртви лешояда и пети в критично състояние. По-късно при разширяване на обхода бяха намерени още три мъртви птици.

Равносметката е осем загинали птици – седем лешояда и един гарван. Сред тях беше и Боев – първият брадат лешояд, освободен в България в рамките на програмата за възстановяване на изчезналия у нас вид. Птицата се беше завърнала в страната след прелет от над 14 000 километра през осем европейски държави.

Разследването доведе до задържането на 36-годишен мъж от Карлово. Според полицията са открити доказателства, свързващи го със случая, а мъжът е направил самопризнания.

Той беше привлечен като обвиняем за противозаконно унищожаване на екземпляри от защитен вид. По данни на прокуратурата отровната примамка е била поставена в труп на говедо в местността „Шипченска мандра“ край Калофер.

По-късно Окръжният съд в Пловдив освободи обвиняемия от ареста срещу парична гаранция от 3000 евро. Според изложената пред съда версия целта му не е била да убива лешоядите, а да отрови мечка, която е нападала животни от стадото му. Отровата обаче е попаднала в хранителната верига и е погубила защитените птици.

Случаят отново поставя въпроса доколко действащото законодателство позволява ефективно преследване на подобни престъпления и дали санкциите са достатъчен възпиращ механизъм.

От ГДНП подчертават, че незаконно поставената отрова представлява заплаха не само за защитените видове, но и за дивите и домашните животни, хората и околната среда.

Затова институциите заявяват намерение да изградят по-последователен механизъм – от превенцията и ранното откриване на отровни примамки до разследването и ефективната наказателна отговорност.