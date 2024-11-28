Мобилните оператори доброволно са приели да коригират неравноправните клаузи в договорите си, съобщиха от Комисията за защита на потребителите, предава OFFNews. По този начин те признават, че изискваните от тях неустойки при предсрочното прекратяване на договори са неравноправни за клиентите.

Телекомите искаха повече от една неустойка за предсрочното прекратяване на договори, която надвишаваше максималния праг от три стандартни месечни такси. Предложените редакции от операторите са съобразени с отправените от КЗП препоръки.

През последните месеци КЗП забрани на телекомите да изискват прекомерните такси от потребителите. Оказа се, че трите оператора са обжалвали поотделно предварителното изпълнение на заповедта на председателя на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова.

По една от жалбите съдът спря предварителното изпълнение. Обжалването на самата заповед се оказа, че е предмет на отделно заведени дела пред Върховния административен съд.

Сега от КЗП съобщават, че след срещи и диалог с представителите на компаниите, операторите са се съгласили доброволно да внесат корекции в проблемните текстове.

Коригираните клаузи премахват задължението на абонатите да възстановяват под формата на неустойки предоставените от страна на операторите „отстъпки“ от цените на месечни абонаменти и от цените на закупени в брой или на лизинг крайни устройства.

Правото на операторите да искат възстановяването на отстъпки ще се отнася само за част от реално предоставените отстъпки, а не за предстоящи или бъдещи отстъпки, включително за отстъпки за бъдещ период, каквато възможност предвиждаха старите текстове. Така при закупено устройство на намалена цена, операторът ще може да изиска възстановяване на намалената сума към момента на прекратяване на договора, но не и бъдещите отстъпки.

Ще бъдат въведени ясни лимити на неустойките за предсрочно прекратяване – до три стандартни месечни такси, което предотвратява злоупотребите.

Новите текстове ще предоставят на потребителите по-добра информираност за задълженията и ще премахнат неяснотите.

Коригираните клаузи ще се прилагат за всички действащи договори, считано от датата на влизане в сила на промените. Тези промени няма да касаят договорите, които вече са били прекратени или прекратяването е извършено в период, преди влизането в сила на промените.

КЗП напомня, че е издала заповеди за забрана на прилаганите нелоялни търговски практики, с които е забранила на операторите да изискват от потребителите заплащане на повече от една неустойка или да изискват заплащане на неустойки в по-висок размер от уговорения максимален праг на неустойката при предсрочното прекратяване на договорите по вина или инициатива на потребителите.

Ако заповедите бъдат потвърдени като правилни и законосъобразни от компетентния съд, потребителите ще могат да се възползват от правата си съгласно Закона за защита на потребителите, а именно:

„Потребителят има право на намаляване на цената или да развали договора с търговеца, сключен в резултат на използваната нелоялна търговска практика, и да претендира обезщетение за претърпени вреди по общия ред, когато по заповед за забрана на прилагането на нелоялна търговска практика на председателя на Комисията за защита на потребителите има влязло в сила решение на Върховния административен съд, което я потвърждава, заповед, която не е обжалвана в законовия срок или жалбата срещу нея е оттеглена„.

КЗП призовава потребителите да бъдат бдителни и да докладват за всички съмнителни клаузи в бъдеще. Ние ще продължим да следим за злоупотреби и да защитаваме вашите интереси.