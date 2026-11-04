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Микробус се запали в движение между Първенец и Храбрино, пътят бе затворен с часове

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:57ч, сряда, 4 ноември, 2026
1 143 Преди по-малко от минута

Микробус се запали в движение снощи на пътя между селата Първенец и Храбрино в община „Родопи“, област Пловдив. Инцидентът доведе до временно затваряне на пътния участък, като движението бе спряно за няколко часа.

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За щастие, няма пострадали хора. Водачът и пътниците успели да напуснат превозното средство навреме, преди пламъците да го обхванат.

По първоначална, непотвърдена информация, причината за пожара е техническа неизправност.

Снимки: С любов за село Храбрино “Родопи“

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:57ч, сряда, 4 ноември, 2026
1 143 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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