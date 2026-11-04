Микробус се запали в движение снощи на пътя между селата Първенец и Храбрино в община „Родопи“, област Пловдив. Инцидентът доведе до временно затваряне на пътния участък, като движението бе спряно за няколко часа.
За щастие, няма пострадали хора. Водачът и пътниците успели да напуснат превозното средство навреме, преди пламъците да го обхванат.
По първоначална, непотвърдена информация, причината за пожара е техническа неизправност.
Един коментар
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