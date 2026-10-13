МИГ Куклен-Асеновград проведе информационна конференция

На 01.09.2026 г. МИГ „Куклен-Асеновград“ проведе Еднодневна информационна конференция в хотел „Сани“, община Асеновград, с тема на събитието: „Стратегия за ВОМР за периода 2023-2027г. – стартиране на изпълнението, предизвикателства и участие на общността“.

По време на събитието, в което участваха представители на различни сектори на местното развитие, заинтересовани страни, бенефициенти и местна общност бяха представени Стратегия за ВОМР, какво предстои за 2026 година, какви предизвикателства има пред територията на МИГ в периода на прилагане на СВОМР, и защо е важно участието на общността в изпълнението на Стратегията за ВОМР.

В хода на дискусията присъстващите имаха възможност да поставят въпроси, да изразят становища и коментари и да направят предложения по представените мерки с което беше осигурена възможност за пряко взаимодействие и обсъждане на въпроси свързани с предстоящото кандидатстване, процесите по разработването на проектни предложения, работата в електронна среда при попълването на формуляра за кандидатстване в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС. По време на обсъжданията се представи и реда за оценка на проектни предложения в рамките на Стратегията за ВОМР и индикативния график за прием, подготовката за изготвянето на насоки за кандидатстване

Събитието премина при изключителен интерес от страна на заинтересовани лица и потенциални бенефициенти.

Еднодневната информационна конференция се проведе във връзка с изпълнението на Административен договор № РД 50-40 / 22.01.2026 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране и Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-29 /20.01.2026 г. за финансиране на проект № BG06AFSP001-1.001-0065 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06AFSP001-1.001 „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.“ .