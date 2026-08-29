МИГ Куклен-Асеновград изпълнява Стратегия за местно развитие по СПРЗСР 2023-2027

През 2026 г. СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ подписа Споразумение № РД50-29/20.01.2026 г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие с Управляващия орган на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023-2027 г., и административен договор №РД 50-40/22.01.2026 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране.

През 2026 г. СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ подписа Споразумение № РД50-29/20.01.2026 г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие с Управляващия орган на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023-2027 г., и административен договор №РД 50-40/22.01.2026 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране.

Публичният принос във финансовия план към Стратегията за ВОМР е в размер на 2 999 953,98 евро, осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мерките включени в Стратегията са:

✓ Мярка КА-1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет 399 993,86 евро;

✓ Мярка КА-2„Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“ с бюджет 692 432,37 евро;

✓ Мярка КА-3 „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура на територията на МИГ“ с бюджет 999 984,66 евро;

✓ Мярка КА-4 „Съхраняване на териториалната идентичност и „интелигентно“ развитие на територията на МИГ „Куклен-Асеновград“✓ Мярка КА- 5 „Сътрудничество и подготвителни дейности за него“ с бюджет 115 040,67 евро;

✓ Мярка КА- 5 „Сътрудничество и подготвителни дейности за него“ с бюджет 76 693,78 евро;

Екипът на МИГ Куклен-Асеновград в сътрудничество с местната общност работи активно по изпълнение на заложените в Стратегията цели, насочени към устойчиво социално-икономическо развитие и повишаване качеството на живот на територията на МИГ „Куклен-Асеновград“, чрез конкурентна икономика, достъпни услуги, „умни решения“ и опазване на местните ресурси и идентичност..

Мерките включени в Стратегията са:

✓ Мярка КА-1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет 399 993,86 евро;

✓ Мярка КА-2„Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“ с бюджет 692 432,37 евро;

✓ Мярка КА-3 „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура на територията на МИГ“ с бюджет 999 984,66 евро;

✓ Мярка КА-4 „Съхраняване на териториалната идентичност и „интелигентно“ развитие на територията на МИГ „Куклен-Асеновград“✓ Мярка КА- 5 „Сътрудничество и подготвителни дейности за него“ с бюджет 115 040,67 евро;

✓ Мярка КА- 5 „Сътрудничество и подготвителни дейности за него“ с бюджет 76 693,78 евро;

Екипът на МИГ Куклен-Асеновград в сътрудничество с местната общност работи активно по изпълнение на заложените в Стратегията цели, насочени към устойчиво социално-икономическо развитие и повишаване качеството на живот на територията на МИГ „Куклен-Асеновград“, чрез конкурентна икономика, достъпни услуги, „умни решения“ и опазване на местните ресурси и идентичност.