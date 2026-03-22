Мъж разби приют, за да си прибере кучето

Мъж влезе с взлом в местния приют за животни, за да вземе собственото си куче. Мъжът разпознал кучето си в обява за осиновяване в социалните мрежи. Предупреден е, че в неделя приютът е затворен, но въпреки това отишъл да си го вземе.

„Видях на камерите как откача пантите, защото кучето не беше в една от клетките, а беше пуснато на двора. Той просто си го открадна. В смисъл, той не краде неговото куче, той краде общинска движима собственост.“, заяви Ирена Везенкова, управител на приюта за кучета в Благоевград, цитирана от БНТ.

Немската овчарка и преди е бягала от дома си. Въпреки че е предупреден да я чипира и регистрира, собственикът не го прави. Една седмица кучето живее в приемен дом, след което отива в приюта.

„Кастрирахме, чипирахме, издадохме паспорт, както практикуваме с всяко едно куче, което не е идентифицирано и е намерено на улицата. И я пуснахме за осиновяване. И впоследствие вече собственикът разбира, че сме прибрали неговото куче, и едва ли не беше на скандал защо сме му я кастрирали.“, каза Везенкова.

Това не е единичен случай, разказват от приюта. При тях попада и 50-килограмов кавказки вълкодав, който стои вързан с часове за пътен знак в Благоевград. Местна глутница кучета е била готова да го нападне, когато служители от приюта се намесват и предотвратяват инцидент.

„Поредното куче е, за което не е подходено отговорно от собствениците. Ние и него кастрирахме – ама той е породист, бащата е еди кой си, майката – еди коя си. Е, да де, като държиш толкова на животното, докажи, че е твое, чипирай го.“, коментира управителката на приюта.

Източник: mediapool/снимка: стоп кадър бнт