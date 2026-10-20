Магнитна буря се очаква на 20 октомври

Геомагнитната активност може да достигне нивото на буря, прогнозата подлежи на актуализация

Повишена геомагнитна активност се очаква във вторник, 20 октомври. Прогнозата на американския Център за прогнозиране на космическото време показва възможност за слаба магнитна буря от клас G1, при която планетарният Kp индекс може да достигне стойности около 5.

Според данните на NOAA най-високата прогнозна стойност за тричасов период е 4,67, което е близо до прага за магнитна буря. Очакваното усилване на геомагнитната активност е свързано с влиянието на потоци от слънчев вятър.

Как се измерват магнитните бури

Геомагнитната активност се оценява чрез Kp индекс по скала от 0 до 9. Стойностите до 4 показват активност под прага за магнитна буря, а при индекс 5 започва класификацията на слаба буря от клас G1. При по-високи стойности се регистрират по-силни геомагнитни смущения.

Прогнозите могат да се променят в зависимост от слънчевата активност и характеристиките на достигащия Земята слънчев вятър. Затова очакваното ниво трябва да се проследява чрез актуалните данни на службите за космическо време.

Как може да се отрази геомагнитната активност

Магнитните бури могат да повлияят на някои технологични системи, включително радиокомуникациите, спътниковата навигация и електропреносните мрежи. При по-силни геомагнитни смущения е възможно и разширяване на зоните, в които се наблюдават полярни сияния.

Някои хора съобщават за главоболие, нарушения на съня или промени в общото си състояние по време на подобни периоди. Научните данни обаче не дават основание да се приема, че всяка магнитна буря причинява конкретни здравословни оплаквания.

Хората с хронични заболявания трябва да продължат да следват назначеното им лечение, а при нови или тежки симптоми да потърсят медицинска помощ. Самата прогноза за геомагнитна активност не е причина за паника.