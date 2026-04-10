Летище София въведе дезинфекционни зони

Допълнителни мерки за биосигурност са въведени на столичното летище, където вече функционират обособени зони за дезинфекция на преминаващите пътници.

При влизане в определени зони от терминалите, пътуващите трябва да преминат през специални стелки за почистване на обувките, обозначени със съответните указания.

Целта – ограничаване на риска от зарази

Мерките са част от превантивните действия на Българската агенция по безопасност на храните във връзка с регистрирани огнища на заболяването шап в Гърция и Кипър.

От летището уточняват, че целта е да се намали рискът от пренасяне на заразата чрез пътници и багаж.

От управата призовават всички да спазват указанията на място и да преминават през обозначените зони, за да се гарантира ефективността на въведените мерки.