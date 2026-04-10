Летище София въведе дезинфекционни зони

Допълнителни мерки за биосигурност са въведени на столичното летище, където вече функционират обособени зони за дезинфекция на преминаващите пътници.
При влизане в определени зони от терминалите, пътуващите трябва да преминат през специални стелки за почистване на обувките, обозначени със съответните указания.
Целта – ограничаване на риска от зарази
Мерките са част от превантивните действия на Българската агенция по безопасност на храните във връзка с регистрирани огнища на заболяването шап в Гърция и Кипър.
От летището уточняват, че целта е да се намали рискът от пренасяне на заразата чрез пътници и багаж.
От управата призовават всички да спазват указанията на място и да преминават през обозначените зони, за да се гарантира ефективността на въведените мерки.
Един коментар
Сега е Васил Левски, нали София е пълна с левскари. Та чужденците не знаят в кой град са кацнали.