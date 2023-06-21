Кирил Петков се е отказал от имунитета си на народен представител

Кирил Петков се е отказал от имунитета си на народен представител, съобщава БТА. Това стана ясно от съобщение на председателя на Народното събрание Росен Желязков от парламентарната трибуна.

Желязков обяви, че с писмо от 16 юни Кирил Петков е информирал, че дава съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу него по постъпило искане от главния прокурор.

Искането за снемането на имунитета му е във връзка с досъдебно производство относно писмена декларация, подадена от Петков, в която „съзнателно е затаил истина – наличие на двойно гражданство, и потвърдил неистина – отговаряне на условията за избиране на народни представители“, посочват от прокуратурата.

Миналия петък съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков обяви във Фейсбук, че е решил да си даде имунитета, защото не иска да разчита на „нелегитимното назначение на г-н Сарафов да решава дали да оттегли искането“ за имунитета му или не.