КЕВР обсъжда поевтиняване на природния газ през февруари

КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на „Булгаргаз“ природният газ да поевтинее с около 6 процента през февруари, съобщава БНР.

Според газовата компания – горивото трябва да струва 73 лева за мегаватчас без таксите и налозите.

В предложената цена влизат количествата по дългосрочния договор с Азербайджан и втечнен природен газ, купен чрез търгове.

Предвижда се да бъдат използвани и количества от газохранилището в Чирен.

Очаква се решението за цената на суровината да бъде взето на 1 февруари.

