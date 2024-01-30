КЕВР обсъжда поевтиняване на природния газ през февруари

Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на „Булгаргаз“ природният газ да поевтинее с около 6 процента през февруари, съобщава БНР.
Според газовата компания – горивото трябва да струва 73 лева за мегаватчас без таксите и налозите.
В предложената цена влизат количествата по дългосрочния договор с Азербайджан и втечнен природен газ, купен чрез търгове.
Предвижда се да бъдат използвани и количества от газохранилището в Чирен.
Очаква се решението за цената на суровината да бъде взето на 1 февруари.
