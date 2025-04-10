Бившият заместник-директор на ГДБОП Калин Литов е временно отстранен от МВР. Това потвърди в Сливен вътрешни министър Даниел Митов, след годишния отчет на областната дирекция на МВР. Решението е във връзка с дисциплинарното производство срещу Литов, пише БНР.

Министърът не пожела да коментира мотивите за отстраняването на бившия заместник-директор на антимафиотите, но обяви, че по въпроса работят и други институции, а опозицията в парламента отказва да чуе това.

„Ние своя доклад сме го пратили в прокуратурата и трябва много да се внимава и за това ги призовах и в самото начало. Крещенето по тази тема може да възпрепятства работата на други институции, които работят по компетентност. Е, обаче предпочитат да не ги чуват тези неща. Аз се надявам да не е това случая. Ние сме си изискали по кореспондентски път определената информация. Следващите дни, седмици, месеци със сигурност ще стават ясни детайли по случая, които обаче не са при нас“, каза той.

Митов обяви, че един от приоритетите му е в МВР да работят почтени хора.

„Това ще е един от приоритетите, знаете много добре. Когато са увеличени заплатите се увеличават и изискванията. Аз от всички директори и ръководния състав на министерството искам да си прегледат хората. И съответно да сме наясно, че който иска да работи като полицай трябва да спазва определени критерии – етични, морални, включително и по отношение на външния си вид, по отношение на подготовката“, допълни той.

Министърът на вътрешните даде висока оценка за добрата работа на ОД на МВР – Сливен и посочи, че въвеждането на цивилни автомобили в пътния трафик е една добра практика, започнала от Сливен и тя ще стане част от начина на работа за контрол по пътищата.

Снимка: БОЕЦ – България Обединена с Една Цел