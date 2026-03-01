Какво време ни очаква през март 2026 г.

По-топъл от обичайното старт на месеца, валежи и застудяване към средата и променлив финал на астрономическата зима
През март 2026 г. средната месечна температура в страната ще бъде около и над климатичната норма, сочи прогнозата на Национален институт по метеорология и хидрология. В Северна България и по високите полета обичайните стойности са между 5° и 7°, по Черноморието и в Южна България – между 6° и 9°, а в планините – между минус 8° и минус 2°.
Най-ниските температури през месеца се очаква да бъдат между минус 7° и минус 2°, а най-високите – между 21° и 26°.
Валежите – около и под нормата
Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата – в равнините между 40 и 60 л/кв. м, а в планините между 50 и 90 л/кв. м.
Март ще започне с предимно слънчево и топло време. Максималните температури на места ще достигат и дори ще надхвърлят 15°, като по-ниски ще остават по Черноморието и в някои низини и котловини заради сутрешна мъгла или ниска облачност. Около 3-ти и към 5–6 март се очакват увеличения на облачността, но без съществени валежи и слабо понижение на дневните температури.
Към края на първото десетдневие ще настъпи промяна в атмосферната циркулация. Очакват се валежи и застудяване, като има малка вероятност на места те да бъдат по-значителни. Първоначално сняг ще вали над 1500–1600 метра, а впоследствие границата между дъжд и сняг ще се понижава. Възможно е образуването на неравномерна и нетрайна снежна покривка.
Какво ни чака след средата на месеца
В началото на второто десетдневие вероятността за валежи намалява. Очакват се слънчеви часове и временни увеличения на облачността, а температурите ще бъдат близки и малко по-високи от обичайните.
Около средата на периода обаче вероятността за валежи на повече места в страната отново се повишава, като се очаква и понижение на температурите. През втората половина на десетдневието ще има по-значителни разкъсвания на облачността, повече слънце и постепенно затопляне. Повишена вероятност за валежи има и около 19 март.
Краят на март – динамично време
През третото десетдневие температурите ще останат близки до климатичните норми. Периодът ще започне с повече слънчеви часове в по-голямата част от страната. След 23 март времето ще бъде променливо, с чести валежи, като са възможни и по-интензивни и значителни по количество дъждове.
Астрономическата пролет настъпва на 20 март в 16:46 часа, но времето ще остане типично пролетно – с динамика, температурни колебания и редуващи се слънчеви и дъждовни дни.
Снимка: Ivan Makovski
Един коментар
