Какъв беше ефектът от старта на Giro d’Italia 2026 в България?

Giro d’Italia 2026 донесе на България мащабна видимост в медиите и социалните мрежи. Дали това ще се трансформира в икономически ефект, предстои да видим.

Според анализ на компанията за медиен мониторинг Сенсика Технолоджис, България е спомената в над 17 хил. медийни публикации за Giro d’Italia в 87 държави и на 40 езика. Мащабът на видимостта се допълва от мониторирани 20 879 поста в социалните мрежи на над 60 езика и 96 млн. гледания.

Данните на Сенсика измерват видимостта и публичния разговор за България в контекста на Grande Partenza, докато реалният туристически ефект тепърва ще бъде оценяван през следващите години. Дългосрочното въздействие следва да се проследява и чрез броя на българите, които редовно карат велосипед – към момента около 800 000 души. Заслужава да се отбележи, че седемте български производителя на велосипеди разполагат с общ производствен капацитет от над 1 милион велосипеда годишно. Ръстът на техните продажби на местния пазар през следващите години би бил един от най-преките индикатори за успеха на усилията по популяризиране на колоезденето чрез Giro d’Italia и неговия старт в България.

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Как започна всичко

Инициативата за българската Grande Partenza започва през март 2025 г. от Столична община, когато заместник-кметът на София Никола Барбутов и общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Петров провеждат среща с притежателите на правата RCS Sport в Милано. През август 2025 г. правителството на Росен Желязков обявява, че страната е спечелила домакинството за 2026 г., а през декември е постигнато споразумение. През януари 2026 г. кабинетът одобрява 15 млн. евро за организацията и провеждането на етапите. Реализацията обаче остава за служебния кабинет на Андрей Гюров. На 5 март 2026 г. служебният спортен министър Димитър Илиев предупреждава, че въпреки отпуснатите над 23 млн. евро подготовката за българските етапи е силно закъсняла и практическата организация тепърва започва. Състезанието се провежда по програма между 8 и 10 май с три етапа: Несебър–Бургас, Бургас–Велико Търново и Пловдив–София.

Ефектът в цифри

По данни на Сенсика, българските медии публикуват 10 754 материала от 590 източника с приблизително 13 млн. прогнозен обхват. Тонът е доминиращо позитивен, с малко политически опити да се хвърли вина за забавянето и лошите пътища върху служебния кабинет и кмета на София Васил Терзиев.

Международното отразяване добавя 6 463 материала от 1 640 източника, в 87 държави, на 40 езика, с над 60 млн. прогнозен обхват. Заедно двата корпуса формират над 17 хил. публикации за Giro d’Italia в контекста на България.

Разговорът в социалните мрежи и меметата

В социалните мрежи ефектът е още по-видим. В периода около българските етапи Сенсика засича 20 879 публикации за Giro d’Italia на над 60 езика, с 160 млн. прогнозен обхват, 101 млн. ангажираност, 96 млн. гледания, 104 хил. коментара и 160 хил. споделяния.

Публикациите, свързани с България, са около една трета от засечения социален разговор за Giro в този период. При по-активните реакции делът им е още по-висок – над 45% от коментарите и над 44% от споделянията. Българските етапи не са били само видени – те са били обсъждани, споделяни и преразказвани.

Достига ли България до нови аудитории?

Най-ясно измеримият ефект от Giro d’Italia за България към този момент е комуникационният. Страната влезе в новините и в международния разговор в социалните мрежи заради събитие, което следят милиони хора по света. Това са аудитории, които обичайно не са ангажирани с новини за България, но следят спорт, колоездене, големи състезания, отбори и състезатели.

България достига и до неангажирани аудитории, чрез алгоритмично разпространение. Когато платформите разпознаят съдържание като достатъчно ангажиращо, го показват на аудитории извън собствените последователи на профила, който го е публикувал. Така малки и почти непознати акаунти достигат до стотици хиляди гледания, конкретни примери следват по-долу.

Така се показва друг, визуален образ: море, стари градове, жълти павета, публика по улиците, фолклорни сцени, спонтанни моменти край трасето и човешки истории.

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Официалните канали на Giro като усилвател

Официалните профили на Giro d’Italia имат ключова роля. В данните на Сенсика, в дните около българските етапи те публикуват 499 поста в TikTok, Facebook, Instagram, YouTube и X/Twitter, събиращи 28.1 млн. ангажираност, включително 27 млн. гледания.

Част от публикациите използват директни препратки към България и туристическите профили Visit Bulgaria, Go to Burgas, Visit Plovdiv и Visit Sofia. След края на етапите официалните профили публикуват и благодарствени послания, сред които „Bulgaria, you’ve been sensational“, „Grande Partenza for the ages“ и „благодаря“.

#amoreinfinito и историите, които излязоха извън спорта

Най-силните, най-виралните моменти в социалните мрежи не идват само от спортните резултати. Те идват от сцени, които са кратки, визуални, човешки или достатъчно необичайни, за да бъдат споделяни от различни аудитории.

Най-виралното съдържание е сватбата край Долни Пасарел. Историята тръгва от малък български бизнес профил в TikTok за видео и фото заснемане KINO Film Company с едва около 3 100 последователя. Оригиналното видео достига 1.6 млн. гледания. Официалните канали на Giro я публикуват с хаштага #amoreinfinito, който освен за романтични моменти се използва и за любовта към Италия, и колоезденето. Историята е публикувана и от TNT Sports, Eurosport España и други международни акаунти. В мониторирания от Сенсика корпус историята се появява общо в 33 публикации с 6.28 млн. ангажираност, 5.86 млн. гледания и близо 15 хил. споделяния.

Почти всички вирусни моменти имат елемент на мемефикация. Това е процес, при който случаен момент се превръща в разпознаваем „формат“, който други хора имитират, препращат или преправят със собствен контекст, придобивайки собствен живот отвъд оригиналния повод. Така добавят значение към образа на България: оцветените в розово поля с рапица, финалът в София по жълтите павета, наречен „Sofia Drift“, феновете в костюми на фламинго, човек, бягащ с лисица край трасето, фолклорните сцени и розовото наметало върху паметника „Альоша“ в Пловдив, представено от официалния акаунт на Giro в мем формат като „Bulgarian Homelander“.

В социалните мрежи мемефикацията е един от най-мощните механизми за разпространение, като превръща случайни моменти в разпознаваеми, повторяеми и масово споделяни образи, които достигат далеч извън оригиналния си контекст и имат дълъг живот.

Пет града, различни образи и роли

Градовете домакини получават различни роли в общия образ на България. Несебър и Бургас изграждат морския старт. Велико Търново добавя исторически и фолклорен пласт. Пловдив се появява през културното си наследство и запомнящи се визуални епизоди. София затваря българските етапи със силен финален образ, жълти павета, фотофиниш, масова публика и най-силния единичен вирусен пост за столицата в извадката на Сенсика – „Sofia Drift“

София и Бургас са двата основни полюса на социалната видимост. София води по ангажираност и гледания, Бургас по обем публикации и споделяния. Несебър, Велико Търново и Пловдив добавят по-малък по обем, но важен качествен образ.

Всичко в розово, ако не броим пътищата

Позитивната видимост не означава, че домакинството е минало без критики. Най-силната вътрешна критична линия е свързана с пътищата. Около 60 публикации в българските електронни медии засягат качеството на пътищата по трасето. Около 30 от тях споделят почти идентичен уводен текст, което е признак за координирано разпространение. Около 40 публикации използват темата за инфраструктурата като повод за политически атаки срещу служебния кабинет и кмета на София.

Масовото падане край Лясковец влиза в медийния поток като спортна новина с потенциален негативен репутационен заряд.

Тези теми показват уязвимите точки на домакинството, но не се превръщат в доминиращ разказ за провал. Остават фрагментирани и съществуват паралелно с много по-видимия позитивен образ.

Ще доведе ли Giro туристи?

Големият въпрос е дали повишената медийна експозиция ще доведе до туристически и икономически ефект. Данните на Сенсика доказват комуникационен ефект, но не могат сами по себе си да покажат колко туристи ще дойдат заради състезанието.

Според проучване на Ifis Sport към Banca Ifis, Giro d’Italia 2025 е генерирало 2.1 млрд. евро общи преки и непреки разходи по териториите, през които преминава. По данни на албанската статистика INSTAT, през първите четири месеца на 2026 г. в страната са регистрирани 2.57 млн. посещения на чуждестранни граждани — 5.1% повече спрямо същия период на предходната година. Туристическите потоци зависят от много фактори, но числата показват защо подобни домакинства трябва да се разглеждат като част от по-широка туристическа стратегия.

Какво остава след състезанието

Изводът на Сенсика е, че Giro d’Italia създаде основа за бъдеща комуникация на българския туризъм: международна видимост, съдържание с дълъг живот в социалните платформи, разпознаваеми градски образи и аудитория, която видя България през спортна емоция, пътуване и преживяване. Реалната стойност ще зависи от това дали тази видимост ще бъде продължена и превърната в туристически интерес, партньорства и бъдеща комуникация на страната.

Методология

Анализът се базира на медиен мониторинг и анализ на социални мрежи, проведени от Сенсика. Електронните медии са проследени за периода 1 август 2025 – 11 май 2026 г., а социалните мрежи — за периода 4–11 май 2026 г., дните непосредствено около българските етапи. Търсенето комбинира различни изписвания на „Giro d’Italia“ и свързани термини със споменавания на България и градовете домакини на латиница, кирилица и над 40 езика. Данните не включват телевизионно отразяване — линейните излъчвания на Giro d’Italia достигат допълнителна аудитория извън обхвата на този анализ.