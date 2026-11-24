Засегната е партида червени картофи от Франция в опаковки от 1,5 кг. Продуктът може да бъде върнат във всеки магазин на веригата, дори без касова бележка

Червени картофи за готвене в опаковки от 1,5 кг се изтеглят от пазара заради установени повишени количества гликоалкалоиди. За това съобщават от Kaufland, като уточняват, че изтеглянето е предприето от френския производител Parmentine с цел превантивна защита на потребителите.

Става дума за продукт с произход Франция, продаван в магазините на търговската верига. Засегнатата партида може да бъде разпозната по следните данни:

Продукт: Червени картофи за готвене, 1,5 кг

Червени картофи за готвене, 1,5 кг Производител: Parmentine

Parmentine Произход: Франция

Франция GTIN: 3360190017842

3360190017842 Партиден номер: 26128774

26128774 Дата на опаковане: 4205 AF

4205 AF GGN: 4050373936563

Причината за изтеглянето е установено повишено съдържание на гликоалкалоиди – вещества, които се срещат естествено в различни растения. При консумация на количества над допустимите те могат да предизвикат гадене, коремни болки, повръщане и диария.

Изтеглянето на партидата не е ограничено само до България. Съобщението на производителя Parmentine е датирано от 20 ноември 2026 г., а през следващите дни информация за засегнатите картофи е публикувана и в други европейски държави. В България Kaufland публикува уведомлението на сайта си на 21 ноември, ден по-късно от Германия. Във Франция партидата е отразена в държавния портал за изтегляне на опасни стоки RappelConso вчера, а информация за изтегляне е разпространена и в Чехия в неделя.

Към момента на проверката няма отделно публикувано съобщение на Българската агенция по безопасност на храните за тази партида. Уведомлението на Kaufland остава единствената посочена официална публична информация за изтеглянето ѝ у нас.

Припомняме, че само месец и половина по-рано (между 6 и 12 октомври 2026 г.) БАБХ проведе мащабни извънредни проверки на картофите в пет от най-големите търговски вериги у нас именно за произход, маркировка и проследимост на партидите.

Какво представляват гликоалкалоидите

Гликоалкалоидите са естествени токсични съединения, които растенията от семейство Картофови (като картофите, доматите и патладжаните) произвеждат, за да се защитават от вредители и болести. Най-известните представители при картофите са соланинът и хаконинът.

Къде се натрупват и защо се увеличават

Концентрация. В нормални количества присъстват във всички картофи, като най-много са в обелката, кълновете и „очичките“.

В нормални количества присъстват във всички картофи, като най-много са в обелката, кълновете и „очичките“. Фактори за повишаване. Нивата им скачат рязко, когато картофите са изложени на слънчева светлина (тогава кората позеленява), при неправилно съхранение (топло и влажно място), при покълване или при механично нараняване на клубените.

Нивата им скачат рязко, когато картофите са изложени на (тогава кората позеленява), при (топло и влажно място), при или при механично нараняване на клубените. Вкус. Високото съдържание на гликоалкалоиди често придава на картофите забележим горчив или парещ вкус.

Влияние върху организма и готвене

Устойчивост на топлина. Гликоалкалоидите са изключително стабилни и не се унищожават при варене, печене или пържене (разграждат се едва при температури над 230–240 °C). Беленето премахва голяма част от тях, но при силно засегнати партиди остават опасни количества и във вътрешността.

Гликоалкалоидите са изключително стабилни и (разграждат се едва при температури над 230–240 °C). Беленето премахва голяма част от тях, но при силно засегнати партиди остават опасни количества и във вътрешността. Симптоми при натравяне. Според оценките на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), приемът на завишени дози води най-често до стомашно-чревни проблеми – гадене, повръщане, болки в корема и диария. При много високи концентрации могат да засегнат и нервната система (сънливост, замаяност, главоболие).

От производителя призовават потребителите да не консумират засегнатия продукт.

От Kaufland съобщават, че са реагирали незабавно и са свалили картофите от продажба. Клиентите, които вече са закупили продукта, могат да го върнат във всеки филиал на веригата. Заплатената сума ще им бъде възстановена и без представяне на касова бележка.

За допълнителна информация е осигурена безплатна телефонна линия на Kaufland: 0800 12 220.