БългарияВластГласовеИзбориНовини

ИТН иска референдум за президентска република – ВИДЕО

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:53ч, понеделник, 23 януари, 2023
1 184 Преди по-малко от минута
Ивайло Вълчев ИТН

Партията на Слави Трифонов внесе уведомление в НС за провеждането на референдум относно свикването на Велико Народно събрание и промяна на държавното ни устройство. От името на партията на Слави Трифонов пред медиите говори Ивайло Вълчев.

Сега е най-подходящото време да се попитат гражданите дали трябва да се смени модела на управление в държавата, заяви той.

Вълчев уточни, че Инициативният комитет се състои от 12 души, а от 24 януари ще започне подписка в големите градове за провеждането на референдума.

Накрая Вълчев заяви, че „парламентаризмът в България се изчерпа“.

Междувременно лидерът на ИТН направи обръщение от екрана на личната си телевизия.

По думите на Ивайло Вълчев, до няколко дни ИТН ще направи пресконференция, на която ще участва и Слави Трифонов.

Снимка на корицата: бгнес

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:53ч, понеделник, 23 януари, 2023
1 184 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина