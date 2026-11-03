ИПИ предлага приватизация на БЕХ, ББР и „Български пощи“

Приватизация на Българския енергиен холдинг, Българската банка за развитие, „Български пощи“, Държавната консолидационна компания и „Топлофикация София“ е сред предложенията на Института за пазарна икономика (ИПИ) за овладяване на бюджетния дефицит. Идеите са част от алтернативния бюджет на организацията за 2027 г., представен в София.

Експертите предлагат още концесиониране на държавни обекти и привличане на частни инвестиции в размер на поне 2% от брутния вътрешен продукт. Според ИПИ страната се нуждае от бърза фискална консолидация и по-ефективно управление на публичните средства.

По-малко държавни разходи и администрация

Институтът предлага публичните разходи да бъдат ограничени до 38% от БВП, като данъчните ставки се запазят. Сред препоръките е и прилагането на правилото 20/10 – служителите в държавния сектор да не надхвърлят 20% от всички заети, а разходите за заплати в бюджета да останат до 10% от БВП.

Предвиждат се още реформа на социалните плащания, промени в системата за лична помощ и ограничаване на неефективните субсидии. ИПИ настоява финансирането на образованието, здравеопазването и съдебната система да се обвърже в по-голяма степен с качеството и резултатите от предоставяните услуги.

Предупреждение за забавяне на икономиката

Според оценката на института през 2027 г. икономиката може да понесе допълнителна бюджетна тежест от около 2 млрд. евро. Експертите смятат, че планираното ограничаване на разходите няма да е достатъчно, за да компенсира новите ангажименти на държавата.

Главният икономист на ИПИ Лъчезар Богданов предупреди и за рискове пред растежа заради забавянето на основните търговски партньори на България, приключването на европейски програми и охлаждането на пазара на труда.

По думите му сегашният икономически растеж се подхранва основно от потреблението и кредитирането на домакинствата – модел, който не може да се поддържа безкрайно. Сред останалите рискове институтът посочва възможен по-силен натиск върху бизнеса, включително чрез данък върху свръхпечалбите, и прекомерна намеса в ценообразуването.