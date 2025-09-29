Инспектори от ДАИ поискали подкуп на шофьори от кортежа на Роби Уилямс с Google преводач

Снимка: Unofficial Robbie Williams във Фейсбук
Повреда в тахошайбите на камионите с техника за концерта на Роби Уилямс е причината за поискания подкуп, обяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов на спешен брифинг по повод рекетът на служители от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ над шофьори от товарния кортеж с техниката за концерта на световната звезда в столицата, цитиран от Offnews.
Инспекторите предупредили, че за това нарушение водачите могат да отнесат глоба от 750 лв. До момента не е проверена техническата изправност на камионите. Но Николов поясни, че возилата са чисто нови и едва ли има някаква повреда по тях, допълва медията.
Сутринта стана ясно, че двамата инспектори са поискали подкуп, за да пуснат камионите, а по-късно вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов каза, че са били уволнени.
Композицията се е състояла от 22 превозни средства, в пет от тях са открити неизправности. Служителите на ДАИ са рекетирали петимата шофьори, но двама от тях не се поддали. Самият подкуп е бил поискан с помощта на Google преводач заради езиковата бариера.
Двамата инспектори са взели 400 лв. и 300 евро от британските водачи. След сигнала до МВР и британското посолство са били задържани за 72 часа. Действията са предприети след сигнал на организатора на концерта.
Един коментар
Oния ден Левон Хамбагуцужимян обясняваше ,че не било важно ,че има корупция ако се инвестира в инфраструктурата.
Вижда се тези милиционери са прочели тези инфлуенсърски слова