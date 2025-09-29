Инспектори от ДАИ поискали подкуп на шофьори от кортежа на Роби Уилямс с Google преводач

Снимка: Unofficial Robbie Williams във Фейсбук

Повреда в тахошайбите на камионите с техника за концерта на Роби Уилямс е причината за поискания подкуп, обяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов на спешен брифинг по повод рекетът на служители от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ над шофьори от товарния кортеж с техниката за концерта на световната звезда в столицата, цитиран от Offnews.

Инспекторите предупредили, че за това нарушение водачите могат да отнесат глоба от 750 лв. До момента не е проверена техническата изправност на камионите. Но Николов поясни, че возилата са чисто нови и едва ли има някаква повреда по тях, допълва медията.

Сутринта стана ясно, че двамата инспектори са поискали подкуп, за да пуснат камионите, а по-късно вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов каза, че са били уволнени.

Композицията се е състояла от 22 превозни средства, в пет от тях са открити неизправности. Служителите на ДАИ са рекетирали петимата шофьори, но двама от тях не се поддали. Самият подкуп е бил поискан с помощта на Google преводач заради езиковата бариера.

Двамата инспектори са взели 400 лв. и 300 евро от британските водачи. След сигнала до МВР и британското посолство са били задържани за 72 часа. Действията са предприети след сигнал на организатора на концерта.