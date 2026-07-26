Гюров: Решението дали ще се кандидатирам за президент трябва да се вземе премерено, а не припряно

„Предстоящите президентски избори са първата стъпка от това как ще се развива държавата в следващите години, затова решението дали ще се кандидатирам трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато има какво да кажа, ще го кажа“. Това заяви в предаването „Неделя 150“ на БНР бившият служебен премиер Андрей Гюров. „Срещам очаквания у хората, които се опитват да го мотивират да влезе в тази надпревара“, добави той.

„Най-големите нападки към служебното правителство в последствие бяха оправдани от самия редовен кабинет, който направи нещата, срещу които говореше. Тази тема за наследството винаги е интересна, защото всяко правителство се оправдава с това какво е наследило. Нямам притеснения от каквито и да било обвинения. В предизборната кампания не се чуха обвинения към нас, сега звучат като оправдания някои подхвърляния“.

Най-голямата философия на Бюджет 2026 е липсата на философия, смята той.

„Българските граждани не протестираха срещу бюджета на правителство „Желязков“ и не избраха ново управление с пълно мнозинство, за да получат още от същото“. Гюров съобщи, че служебното правителство е имало готовност да предложи бюджет с 3% дефицит, ако след изборите се е стигнало до забавяне за съставяне на редовен кабинет.

Страната ни изпраща разнопосочни сигнали във външната политика, изтъкна той и определи това като обида към гражданите. „Ако не правим нищо, светът ще продължи напред, а ние ще останем там, където сме. Това е много рисково“.