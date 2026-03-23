Горивата диктуват цените: кабинетът готви мерки при ново поскъпване

Дали ще има вълна от поскъпване в икономиката ще зависи основно от движението на цените на горивата. Ако те се задържат около 1,60 евро за литър, не се очакват сериозни сътресения, но при нов ръст натискът ще се пренесе първо върху транспорта, а след това и върху храните. Това коментира финансовият министър Георги Клисурски в телевизионно интервю, като посочи, че към момента дизелът се движи средно около 1,59 евро за литър, а бензинът остава по-евтин – приблизително 1,43 евро.

Правителството е в готовност да задейства компенсация от по 20 евро за гражданите при ново увеличение в рамките на следващите дни. Според разчетите, ако цените достигнат нива от 1,70–1,80 евро за литър, това може да доведе до ускоряване на инфлацията с до 1 процентен пункт – от сегашните около 4% до приблизително 4,5–5%. Въпреки напрежението на пазара, финансовият министър отбеляза, че текущите стойности остават под пиковете от 2022 година.

Като допълнителна мярка се обсъжда подкрепа за бизнеса заради високите цени на електроенергията. Идеята е компенсациите да се финансират от свръхпечалби във Фонда за сигурност на електроенергийната система, без да се натоварват пряко данъкоплатците.

Сред вариантите за облекчение на транспортния сектор е и замразяване на планираното увеличение на тол таксите за тежкотоварните превозни средства от 1 април.