„Да избирам между поста и принципите е невъзможно“, написа гласекът в социалната мрежа без да споменава конкретната причина за решението

Главният секретар на МВР Георги Кандев изненадващо обяви, че напуска вътрешното ведомство с пост в социалната мрежа Facebook.

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В съобщението му не се казва каква е конкретната причина за това решение:

Днес напускам МВР.

Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча – също. Разбрах посланието.

30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човекът, който просто ще гледа страшно в камерите.

Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме.

Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си.

За доверието на хората няма указ.

Припомняме, че Кандев зае поста главен секретар по време на служебния кабинет на Андрей Гюров, но остана и при премиера Румен Радев.

Георги Кандев остава главен секретар на МВР

Снимка на корицата: архив Под тепето