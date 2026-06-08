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Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 14:08ч, понеделник, 8 юни, 2026
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„Да избирам между поста и принципите е невъзможно“, написа гласекът в социалната мрежа без да споменава конкретната причина за решението

Главният секретар на МВР Георги Кандев изненадващо обяви, че напуска вътрешното ведомство с пост в социалната мрежа Facebook.

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В съобщението му не се казва каква е конкретната причина за това решение:

Днес напускам МВР.
Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча – също. Разбрах посланието.
30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човекът, който просто ще гледа страшно в камерите.
Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме.
Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си.
За доверието на хората няма указ.

Припомняме, че Кандев зае поста главен секретар по време на служебния кабинет на Андрей Гюров, но остана и при премиера Румен Радев.

Георги Кандев остава главен секретар на МВР

Снимка на корицата: архив Под тепето

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Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 14:08ч, понеделник, 8 юни, 2026
2 262 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

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