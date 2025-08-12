Футболни президенти и фенове възмутени от коментари на Гонзо

Възмущение сред представители на българския футбол предизвика президентът на БФС Георги Иванов – Гонзо, който си е позволил да сипе обиди и подигравки по адрес на президентите на клубовете от Първа лига.

По думите на очевидци, по време на среща с капитаните на отборите, той е решил да остроумничи и да се закача с хората, които буквално вадят футбола в България от гроба всеки месец с парите си– собствениците, които плащат заплати, поддържат стадиони и финансират детско-юношеските школи.

“ А сега идва и най-ироничното: Гонзо, който обича да говори колко клубове са пред фалит, не е вложил нито един свой лев, за да спаси някой от тях! Нито терен е построил, нито е купил екипи на деца, нито е спасил школа от затваряне. Но пък за сметка на това – подигравките му са на ниво. Тези, които той унижава, са хората, благодарение на които хиляди деца в България са на терена, а не по улиците с цигара и бира в ръка. Те дават шанс на поколения да растат в спортна среда, да имат цел и мечта. И точно тези хора – двигателите на българския футбол – получават обиди от президент, който дори не е довършил средното си образование“, отговарят на коментарите на Георги Иванов ръководители на футболни клубове.

Не остават безучастни и феновете, които вече кипят в социалните мрежи – призивите за оставка на Гонзо се множат, а някои дори твърдят, че „това е най-голямото падение на БФС от десетилетия“.

Едно е ясно – ако Георги Иванов продължи в този стил, няма да бъде запомнен като човек, който е помогнал на футбола, а като „президентът на подигравките“, при когото играта у нас окончателно рухна.