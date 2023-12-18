Физически сблъсъци в Народното събрание – ВИДЕО

Депутати от Възраждане демонтираха тонколони, това провокира Йордан Цонев и Делян Пеевски от ДПС да се намесят като се стигна до физически сблъсъци между тях

На извънредното заседание на парламента в понеделник се стигна до силно напрежение и сблъсъци между депутатите. Стигна се до блъскания и заплахи между Делян Пеевски и Йордан Цонев от ДПС и депутати от „Възраждане“.

Преди това „Възраждане“ и „Има такъв народ“ блокираха парламентарната трибуна, заради което се взе решение депутатите да се изказват от място, съобщава Мediapool.

В знак на недоволство от „Възраждане“ демонтираха част от тонколоните, за да не се чуват изказванията в зала. Това провокира Йордан Цонев и Делян Пеевски от ДПС да се намесят като се стигна до физически сблъсъци между тях и депутати от „Възраждане“.

В последствие се намесиха и още народни представители от двете групи.

“Окупирането на трибуната е саботаж на проруските сили в България в лицето на “Възраждане”. Това са терористи. Вие видяхте ли как “депутати”, в кавички, защото за мен това не са депутати, бият квесторите и дами! Това не са мъже, това са “плюнки”, заяви по-късно в кулоарите на парламента Делян Пеевски.

Депутатът от „Възраждане“ Ивелин Първанов пък заяви, че е заплашен с убийство от депутата от ДПС Марио Ангелов.

„За престъпление от общ характер депутатите нямат имунитет. Вие сте си в правото да предприемете всички мерки и процедури“, отговори му председателят ан парламента Росен Желязков.

С регистрирани 121 депутати в пленарната зала беше открито извънредното заседание на парламента.

Пред журналисти в Народното събрание Цвета Рангелова от „Възраждане“ обяви, че продължават с блокирането на трибуната на парламента до възстановяването на нормалната му работа.

Миналата седмица заседанието на парламента са провали в два поредни дни – първо заради бойкот на опазицията от „Възраждане“, БСП и ИТН срещу демонтажа на Паметника на съветската армия, а втория ден заради отказа на управляващото мнозинство да участва в регистриране на кворума в опит да осуети заканата на опозицията за нов бойкот.

сн. БГНЕС