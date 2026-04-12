Легендата гласи, че местността е символ на гордостта на красива девойка, отказала насила да бъде омъжена за турски бей

Екопътеката се намира в Централни Родопи, само на 18 км от град Пловдив и е сякаш прегърната от село Храбрино и село Извор. Има два варианта за достигане до крайната ни точка – скалата с име Момина сълза. Единият започва от село Храбрино, но по-често от туристите се препоръчва този от село Извор. Той е по-леснодостъпен и с бяло-червена маркировка. За самото село се знае, че е създадено от бягащо по време на османската власт население, идващо от македонската част на България. Първоначалното място на селото е по-нагоре в планината, където и сега има руини и зидове от къщи, както и плодни дръвчета. Наблизо се намира и път, който е покрит с каменни плочи, вероятно построен от римляните.

За да стигнете до началото трябва да минете покрай сградата на общината в село Извор, която се намира в центъра на населеното място. След което продължавате напред до чешма с няколко чучура и отклонението за параклис Свети Илия.

Маркировката се вижда добре и за да стигнете до скалата, пътят е право напред. Следващата ни опорна точка е още един параклис – Свети Архангел Михаил.Оттам отново продължавате по коларската пътека. Продължавате направо и в ляво от вас ще видите третият параклис Света Богородица. Там има стар параклис, който е заключен, но до него има и нов, в който може да влезнете, ако желаете. В близост е и малка чешма със студена вода…

