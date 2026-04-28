Дете е загинло в катастрофа в карловското село

Малко дете загина при пътен инцидент в карловското село Розино, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигналът за произшествието е подаден около 11.40 ч. на тел. 112. По предварителна информация детето е изскочило внезапно на платното за движение и е било ударено от преминаващ лек автомобил.

Пострадалото дете е транспортирано в болница, където е констатирана смъртта му.

Алкохолната проба на водача е отрицателна. Предстои той да бъде тестван и за употреба на наркотични вещества. Местопроизшествието е запазено и се извършват процесуално-следствени действия.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Карлово. Изясняват се всички обстоятелства около тежкия инцидент.