Държавата отпуска по 20 евро за гориво на хора с ниски доходи

Правителството планира да започне изплащането на месечни помощи за гориво на социално уязвими граждани още в края на март. Сумата ще бъде в размер на 20 евро и ще се превежда автоматично, без да се подават заявления, съобщи служебният социален министър Хасан Адемов.

Проверката кой има право на подпомагане ще се извършва служебно от Националната агенция за приходите. Сред основните условия са доход до 780 евро и липса на неплатени данъци или глоби.

Подкрепата е насочена към хора, които използват автомобил, като при домакинства с повече от една кола е възможно да се получи помощ за всяко превозно средство, ако то реално се използва. При разминавания гражданите ще могат да подават сигнал за допълнителна проверка.

Размерът на помощта е изчислен на база очакваното поскъпване на горивата. Според разчетите средният месечен разход за автомобил е около 100 евро, а увеличението на цените се движи в рамките на 15–20%.

Мярката идва на фона на нестабилната международна обстановка и напрежението в Близкия изток, което оказва пряко влияние върху цените на петрола и горивата.

Социалният министър коментира още, че паралелно с новата помощ се засилва и контролът върху социалната система, като институциите ще следят за злоупотреби, включително и в контекста на предстоящите избори.

От 1 юли се очаква и увеличение на пенсиите с 7,8%, като част от по-широк пакет мерки в подкрепа на хората с по-ниски доходи.