Данък за втори дом: Повече бюрокрация, отколкото приходи?

Идеята за по-високо облагане на второ и трето жилище предизвика дебат сред икономисти и финансови експерти. Според тях подобна мярка би могла да натовари администрацията, без да донесе значителни приходи в бюджета.

Финансовият журналист Петър Илиев припомни, че и в момента съществува данъчно облекчение за основното жилище, което се облага с 50% по-нисък данък. По думите му все още липсва яснота как би работил новият механизъм и по какви критерии ще се определя кои имоти да бъдат облагани по-високо.

Икономистът Димитър Събев отбеляза, че данъкът върху имотите формира под 2% от данъчните приходи в България и ефектът от подобна промяна вероятно ще бъде ограничен. Според него съществува и възможност мярката лесно да бъде заобиколена чрез прехвърляне на собствеността към роднини.

Експертите поставят и въпроса дали е по-справедливо облагането да се определя според броя на жилищата, или според тяхната площ и пазарна стойност.