Цветелина Бориславова вече не е почетен консул на Исландия

Министерският съвет прекрати правомощията на Цветелина Бориславова Карагьозова като почетен консул на Исландия в България. С решението се закрива и почетното консулство на скандинавската държава в София, което обслужваше цялата територия на страната.

Предложението е внесено от министъра на външните работи и е одобрено на редовното заседание на кабинета. То е вследствие на официално уведомление, изпратено от Посолството на Исландия във Варшава, с което българските власти са информирани за решението на исландското външно министерство да освободи Карагьозова от заемания пост.

Цветелина Бориславова изпълняваше функциите на почетен консул на Исландия от 2006 година. Пред медии тя коментира, че прекратяването на мандата е по нейно желание, тъй като предстои да поеме дипломатическа функция като почетен консул на друга държава. На този етап тя не разкрива коя е страната.

Освен с дипломатическата си дейност Бориславова е позната и като банкер и предприемач. През годините името ѝ беше свързвано с ръководството на СИБАНК, а в миналото бе и бизнес партньор на исландския инвеститор Тор Бьорголфсон, реализирал значителни инвестиции в България.

В публичното пространство Цветелина Бориславова е известна и с дългогодишната си връзка с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. През последните години той неведнъж е заявявал, че решението двамата да поемат по различни професионални пътища е било продиктувано от желанието тя да се развива в бизнеса, докато той се насочва към политиката.

Снимка: Facebook/Цветелина Бориславова