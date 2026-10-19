Църквата празнува Св. Иван Рилски – покровител на българите

Лекарите у нас имат професионален празник
На 19 октомври Църквата празнува скромния отшелник от Рила планина, считан за най-великия светец на българската земя – преподобни Свети Иван Рилски и определен за небесен закрилник на целия български народ.
Предполага се, че светецът е роден около 876 г. в село Скрино, край днешния град Дупница. Като младеж е бил пастир. Постъпва в манастира „Св. Димитрий“ във Влахина планина, където получил образование и приел монашеството. Не е останал задълго в обителта, а се отдал на живот в пълна самота, молитви, пост и лишения. Обикалял е много места из българските територии, докато се установил в Рила планина, където останал до края на живота си и основал едноименния манастир.
Иван Рилски е починал на 18 август 946 година, като е бил погребан в притвора на църквата на манастира, в каменна гробница, която е запазена и до днес. Скоро след смъртта му мощите му са преместени в Сердика (днес София) и вероятно тогава е бил и канонизиран. През 1183 г., по време на поредната унгарско-византийска война, унгарският крал Бела ІІІ превзел Средец и отнесъл мощите на свети Иван в своята столица Гран, през 1187 г. мощите са върнати в Сердика, а през 1194-1195 г. са пренесени в тогавашната столица Велико Търново. От 1469 г. мощите на светеца са върнати в обновения Рилски манастир.
Пловдивски свещеник изпраща мощите на Иван Рилски в Рилския манастир през XV век
Св. Иван Рилски е патрон на множество храмове и манастири у нас, сред които и основаният от него величествен Рилски манастир. В навечерието на празника там се извършва всенощно бдение, на което традиционно присъстват стотици поклонници от цялата страна. През деня се отслужва празнична света литургия. Патронен празник чества и едноименната цълква в пловдивския квартал „Кършияка“.
По инициатива на Българския лекарски съюз на 19 октомври се отбелязва и Денят на българския лекар, тъй като св. Иван Рилски е обявен за покровител на медиците.
Един коментар
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