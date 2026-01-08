Бурен вятър и сняг удрят страната

Жълт код и за Пловдив заради силен вятър и валежи

Студен атмосферен фронт ще премине през страната в четвъртък, 8 януари, като ще донесе рязко влошаване на времето, силен вятър и валежи, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология. За голяма част от България са обявени жълт и оранжев код за опасни метеорологични явления.

През деня ще бъде облачно, а валежите ще продължат, като на места ще са интензивни и локално ще бъдат придружени от гръмотевици. С понижението на температурите дъждът в много райони ще премине в сняг, като снежна покривка се очаква най-вече в Северна България и планините. Към вечерта валежите постепенно ще спират от северозапад.

Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като в Горнотракийската низина и Дунавската равнина поривите ще достигат до бурни стойности. По планинските проходи, в Лудогорието и северозападните райони ще има условия за снегонавявания и поледици.

Температурите ще се задържат почти без денонощен ход – от минус 1° до минус 3° в северозападните части на страната и до 13°–15° в югоизточните райони. В София се очакват минимални стойности около минус 3° и максимални около минус 2°.

Жълт код е обявен за редица области в Северна, Западна и Южна България, включително Пловдив, София-област, Варна и Стара Загора, а оранжев код – за област Кърджали. От НИМХ призовават за повишено внимание заради опасност от летящи предмети, повреди по инфраструктурата, паднали дървета и възможни смущения в електрозахранването.

В планините ще бъде облачно и много ветровито, с валежи от дъжд и сняг, като в по-ниските части също се очаква преминаване към снежни валежи. По Черноморието времето ще е облачно с дъжд и силен вятър, а вълнението на морето ще достигне 3–4 бала.

През нощта срещу петък облачността ще намалее, а в петък временно ще преобладава слънчево време. По-късно отново се очаква увеличение на облаците и нови валежи, като студеното време ще се задържи и през уикенда.