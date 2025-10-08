АктуалноБългарияНовини

Близо 30 см. сняг натрупа на Пампорово

Близо 30-сантиметрова снежна покривка покри Пампорово. На Рожен е е натрупал 27 сантиметра сняг, като рано сутринта температурата е била около нулата.

Няколко паднали дървета имаше на територията на областта, едното е в самия курорт Пампорово. То затвори за кратко пътя Смолян – Пампорово в района на манастира „Свети Пантелеймон“.

Областното пътно управление призовава шофьорите да се движат с повишено внимание, особено в планинските райони, където температурите падат под нулата.

