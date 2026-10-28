БДЖ и „Ивкони експрес“ се разбраха за общи графици и билети от декември

БДЖ и частният железопътен превозвач „Ивкони експрес“ са постигнали съгласие по основни въпроси, свързани със съвместната им работа след 13 декември 2026 г. Договореностите обхващат използването на влакове и друга железопътна техника, наемането на сгради и коловози, съгласуването на разписанията и продажбата на билети.

Напредъкът беше отчетен след среща при министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. В разговорите са участвали представители на държавния превозвач, Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

Според транспортното министерство следващата стъпка е техническото и организационното уточняване на договореностите, така че съвместната дейност да започне в предвидения срок.

Гаранции за железничарите

Сред основните теми в преговорите е запазването на трудовите и социалните права на служителите, които ще преминат от БДЖ към частния оператор.

Министър Георги Пеев е поставил акцент върху дългосрочното запазване на условията на труд, социалните придобивки и правата по колективния трудов договор. Обсъдено е и продължаването на възможността железничарите да пътуват безплатно.

До средата на следващата седмица предстоят разговори между ръководството на БДЖ и синдикалните организации. Паралелно ще бъде проверена съвместимостта на билетните системи на двете компании и ще се подготви проект на споразумение за гаранциите към персонала.

От транспортното министерство заявяват, че ще продължат да координират процеса, за да бъде осигурено навременното изпълнение на договореностите както към пътниците, така и към служителите в железопътния сектор.