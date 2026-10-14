Българският младежки Червен кръст отбелязва 105 години 

Българският младежки Червен кръст отбелязва на 14 октомври 2026 г. 105 години от създаването си – повече от век, в който поколения млади хора посвещават времето и енергията си на това да помагат на другите.

Историята на Българския младежки Червен кръст започва на 14 октомври 1921 г. в Русе. Тогава в Мъжката гимназия „Княз Борис“ е създадена първата ученическа червенокръстка група. От нея поставя начало движение, което през следващите десетилетия се превръща във важна част от дейността на Българския Червен кръст.

През годините хиляди млади хора преминават през организацията, като доброволчеството за мнозина от тях се превръща в кауза за цял живот. Освен практически знания и умения, те придобиват и ценности като отговорност, съпричастност и готовност да бъдат полезни на хората около себе си.

Младите доброволци днес

Днес членовете на БМЧК участват активно в хуманитарната работа на Българския Червен кръст. Сред дейностите им са обученията по първа помощ, инициативите за здравословен начин на живот и превенция на рисковото поведение, както и кампании в подкрепа на уязвими хора.

Младежите се включват и при дейности, свързани с бедствия и кризисни ситуации. Чрез различни инициативи те достигат до деца, свои връстници и семейства, като същевременно насърчават доброволчеството и взаимопомощта.

За повече от век организацията се превръща и в пространство, в което младите хора изграждат приятелства, развиват умения за работа в екип и поемат отговорност за каузи, важни за обществото.

Традиция, която продължава

105-годишната история на БМЧК е свързана с приемствеността между поколенията. Организацията съчетава традициите и принципите на Червения кръст с енергията и идеите на младите доброволци.

По повод годишнината ръководството на Българския Червен кръст изразява признателност към всички доброволци, ръководители и съмишленици, допринесли през годините за развитието на младежката организация.

Днешните млади червенокръстци продължават тази традиция със своето участие в различни инициативи и кампании, показвайки, че доброволчеството не е просто отделен жест, а начин да бъдеш част от общността.

105 години история, хиляди доброволци и една мисия, която продължава да свързва поколенията – да бъдеш до човека, когато има нужда от помощ.