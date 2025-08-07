Българският износ за САЩ ще намалее с 32,8%

Българският износ за САЩ се очаква да спадне с близо 32,8%, или около 1,5% от общия експорт, заради новите 15-процентни мита, които влизат в сила от днес, съобщи пред БТА заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов. По негови думи, негативното отражение върху брутния вътрешен продукт на страната ще бъде около 0,35%.

Най-засегнати ще бъдат медицинските и хирургически инструменти, слънчогледовото семе, етеричните масла, както и част от измервателната апаратура, при които досегашните ниски мита сега скачат до 15%. Разчетите показват, че среднопретеглената митническа ставка за българските стоки ще достигне 12,5%.

Барбалов припомни, че ЕС е единственият търговски партньор на САЩ с двуфазово определяне на митата, което допълнително натоварва част от износителите. По негови думи, държавата ще подкрепи бизнеса, като насочи усилия към диферсификация на износа към трети страни.

Сред мерките са секторни анализи с участието на бизнеса, засилено използване на мрежата от търговски представители и разкриване на нови представителства, включително в Южна Америка. Вече функционира търговски представител в Индонезия, където ЕС води преговори за споразумение за свободна търговия.

Същевременно, България настоява пред ЕК за преразглеждане на завишените мита за стомана, мед и алуминий, които, според Барбалов, имат „забранителен характер“ и вредят на конкурентоспособността на българските производители.