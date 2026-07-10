Икономическият министър обяви, че държавата няма средства за инвестицията, а проектното дружество „Иганово“ ще бъде закрито

Проектът за изграждането на заводи за барут и боеприпаси край Карлово навлиза в нов етап на несигурност. Българската държава не разполага с необходимите средства, за да участва в съвместната инвестиция с германския отбранителен концерн Rheinmetall, а създаденото специално за проекта държавно дружество „Иганово“ ЕАД ще бъде закрито. Това заяви министърът на икономиката Александър Пулев по време на изслушване в парламентарната комисия по икономическа политика, съобщава Economic.bg.

По думите на министъра кабинетът „Желязков“ не е подписал окончателен договор с германската компания, а единствено рамкови споразумения. Затова предстои цялостен преглед на договореностите и предоговаряне на параметрите на проекта.

„Има проблем и с терена, и с финансирането. Не е изцяло защитен и българският интерес – съгласили сме се с всичко, което е поискала германската страна“, коментира Пулев. Според него при новите преговори трябва да бъдат променени условията за финансиране, както и да се гарантира по-голямо участие на български поддоставчици и по-добри лицензионни условия.

Проектът беше представен през октомври 2025 г. като една от най-големите инвестиции в българската отбранителна индустрия. Тогава беше обявено, че ВМЗ и Rheinmetall ще изградят два нови завода – за боеприпаси и за барут – на обща стойност около 1 млрд. евро, като българската страна трябваше да участва с 49% от смесеното дружество.

Впоследствие темата предизвика силно обществено напрежение в Карловско. Последва подписка за местен референдум срещу изграждането на производствените мощности, а Общинският съвет в Карлово насрочи допитване. Административният съд в Пловдив обаче първо спря предварителното изпълнение на решението, а впоследствие окончателно го обяви за нищожно с мотива, че общината няма правомощия чрез местен референдум да решава подобни въпроси.

Новото развитие поставя под въпрос бъдещето на проекта по съвсем различна причина – липсата на държавно финансиране.

Според министър Пулев средствата, заложени в бюджета за участие на България в инвестицията, вече не са налични след отпадането на финансовата рамка. Той уточни още, че проектното дружество „Иганово“, създадено да реализира строителството на двата завода, ще бъде закрито.

Министърът съобщи още, че вече е започнала комуникация с германската компания за промяна на инвестиционния модел.

„Обявили сме, че искаме да се трансформира планът за тази инвестиция, което ще отнеме още доста време“, каза Пулев.

По данни на Economic.bg, в капитала на „Иганово“ все още фигурират над 42 млн. евро, а по част от средствата вече са извършени плащания за технологии, патенти и инженерни решения, свързани с бъдещото производство.