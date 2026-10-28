България, Турция и Румъния обсъждат общи мерки за сигурността в Черно море

Военните министри на България, Турция и Румъния ще се срещнат в София, за да обсъдят рисковете за сигурността в Черно море и възможностите за по-тясно сътрудничество между трите държави. Разговорът е организиран след серия от инциденти с кораби в българската икономическа зона на фона на войната в Украйна.

Българският министър на отбраната Димитър Стоянов обяви преди дни, че ще покани колегите си за разговор. Подобна среща между трите страни вече е имало непосредствено след съобщенията за потънали плавателни съдове в района.

Черно море като зона на военен риск

След инцидентите България съобщи, че партньорите ѝ подкрепят обща декларация, според която Черно море вече е част от пространството на конфликта, породен от руската война срещу Украйна.

Сред обсъжданите мерки е подобряването на наблюдението и обмена на информация в рамките на НАТО. Американски самолет, оборудван с радар и системи за наблюдение, вече е изпълнявал мисии от България.

Напредва и подготовката за създаване на военноморско командване по линия на Алианса, като водеща роля в проекта има Турция. Българските власти определят работата по инициативата като напреднала.

Европейският парламент поиска военноморска мисия

Сигурността на корабоплаването в Черно море е във фокуса и на европейските институции. С приета резолюция Европейският парламент призова за разполагане на военноморска мисия, която да защитава цивилните плавателни съдове.

В документа е предложено и неусвоени средства от бюджета за сигурност на ЕС да бъдат насочени към България и Румъния за подобряване на защитата в региона.

Сред идеите, поставени от българска страна, е и мораториум върху военните удари срещу търговското корабоплаване в Черно море. Темата е била повдигната на заседание на Европейския съвет.

България, Турция и Румъния вече имат обща инициатива

Трите държави си сътрудничат и в рамките на противоминната група в Черно море. Освен откриването и обезвреждането на морски мини, задачите на формата вече включват и защита на подводните комуникации.

Предстоящата среща в София ще даде възможност за обсъждане на следващи стъпки за координация между България, Турция и Румъния в условията на нарастващи рискове за морския транспорт и критичната инфраструктура.