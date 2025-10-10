Мракобесен закон, който би довел до невиждана по рода си цензура, се движи по бърза писта в Народното събрание. Предложената от партия “Има такъв народ” поправка в Наказателния кодекс би могла да се използва за разправа с медии, журналисти и представители на опозицията, сигнализират от Асоциация на европейските журналисти в своя позиция.

Законопроект на ИТН за личните данни мина на първо четене

Въпреки че е внесена едва на 7 октомври, поправката бе разгледана и приета днес, 9 октомври, от Правната комисия, без да има възможност заинтересовани страни да изпратят своите становища.

Бързането вероятно издава страха на управляващото мнозинство от обществената реакция, защото депутатите много добре разбират и ясно осъзнават какво точно гласуват, посочват от АЕЖ.

ИТН предлага до 6 години затвор за разпространение на лична информация

Защитата на личния живот е важна ценност, но тя трябва да се пази по подходящ начин и да не се въвеждат непропорционални мерки. Правото на зачитане на личния и семейния живот не е абсолютно и понякога други обществени интереси имат превес. Публичните личности се ползват с по-малка степен на защита на това право, тъй като в определени случаи обществото има право да знае. Неслучайно политиците попълват имуществени декларации. В тях обаче липсват данни за имущество на името на извънбрачни партньори и е възможно тези връзки да се използват, за да се прикрият корупционни схеми и незаконно натрупано имущество.

Журналистически разследвания например свързаха бившия министър-председател на България Бойко Борисов с къща в Барселона, обитавана от млада жена, от която се твърди, че той има дете. Разследвания има и за лидера на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, за когото се твърди, че е осигурил апартаменти за майките на децата си в Дубай. И двете разследвания са с голям обществен интерес, тъй като са свързани с имуществено състояние на лица, заемащи важни обществени длъжности.

Ако бъдат приети предложените промени, тези разкрития биха довели до затвор за журналисти. С такова законодателство България няма да може да се нарича демократична и правова държава. Няма демокрация, която да изпраща журналисти в затвора заради вършенето на техните преки задължения: разкрития за политици и други обществени фигури. В диктатурите обаче се случва точно това и наказването на обидата и клеветата и защитата на личния живот се използват като основание за разправа с критичните гласове и превръщането на управляващите в недосегаеми.

Предложенията, приети от Правната комисия днес, са точно в обратната посока на препоръките на международните организации за свободата на словото, които имаха мисия в България в края на септември и обърнаха внимание на въпроса за пълното декриминализиране на обидата и клеветата. Тези предложения зачеркват и цялата реформа на тази част от Наказателния кодекс в последните години, когато обидата и клеветата престанаха да бъдат престъпления от общ характер и да се наказват със затвор.

АЕЖ-България призовава всички парламентарни сили категорично да се противопоставят на опита за налагане на брутална цензура, която ще доведе до бум на „делата шамари“ (SLAPP) срещу журналисти, опозиционни политици и граждани.